Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт

летчики выполнили задачи в рамках спецоперации на Украине.

Российское министерство по обороне показало кадры ночного рейда ударных вертолетов Ка-52 на украинский опорный пункт. Ролик опубликован пресс-службой военного ведомства. По данным специалистов, в ходе выполнения миссии воздушные экипажи ликвидировали пункт управления противника, а также бронированную технику ВСУ.

Летчики армейской авиации нанесли удары управляемым ракетным вооружением. Уничтожен пункт управления подразделения украинских националистов и несколько единиц бронетехники. пресс-служба Минобороны РФ

Уточняется, что в ролике представлены кадры с ночного вылета вертолетов на боевое задание, а также продемонстрированы пуски управляемых и неуправляемых ракет. После ударов по военным объектам, авиация вернулась на аэродром базирования. Военнослужащие напомнили о том, что в темное время суток используются приборы для ночного видения.

Минобороны сообщило о поражении артиллерией РФ украинской батареи систем "Град".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

