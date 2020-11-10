Минобороны: ВС России захватили в полевом складе ВСУ около тысячи единиц вооружения

ВСУ при отступлении оставили силам ВС РФ и ЛНР Javelin, NLAW и советское оружие.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что Вооруженные силы России захватили в полевом складе ВСУ около тысячи единиц вооружения различной номенклатуры, а также боеприпасов. Пресс-служба военного ведомства разместила в социальных сетях кадры с трофейным полевым арсеналом. Известно, что оружие противник оставил при отступлении.

Многие образцы вооружения были в спешке оставлены националистическими подразделениями Украины при отступлении на территории Луганской Народной Республики. пресс-служба Минобороны РФ

Эксперты уточнили, что речь идет в большинстве о советском вооружении экспортных вариантов, а также западных комплексах Javelin, NLAW, образцах противотанковой управляемой ракеты немецкого производства, стрелковом оружии.

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Фото и видео: Минобороны России