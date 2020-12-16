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Появилось видео боевой работы РСЗО "Ураган"

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По данным Минобороны, огонь ведется только по районам, где сосредоточены силы националистов.

Минобороны РФ показало фото и видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган", которые применяются в ходе спецоперации на Украине. 

Российские военнослужащие ликвидируют военную технику противника и формирования  Вооруженных сил Украины.

В Минобороны отметили, огонь ведется только по районам, где сосредоточены силы националистов. Поставлена цель уничтожить артиллерийские и минометные батареи ВСУ. 

После выполнения боевых задач техника в кратчайшие сроки направляется в район для заряжания, а затем скрытно меняет позицию.

Ранее на Piter.tv: ВКС уничтожили восемь украинских взводов РСЗО "Ураган".

Фото и видео: сайт Минобороны РФ

Теги: рсзо ураган, спецоперация на украине, техника
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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