Появилось видео боевой работы РСЗО "Ураган"

По данным Минобороны, огонь ведется только по районам, где сосредоточены силы националистов.

Минобороны РФ показало фото и видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган", которые применяются в ходе спецоперации на Украине.

Российские военнослужащие ликвидируют военную технику противника и формирования Вооруженных сил Украины.

В Минобороны отметили, огонь ведется только по районам, где сосредоточены силы националистов. Поставлена цель уничтожить артиллерийские и минометные батареи ВСУ.

После выполнения боевых задач техника в кратчайшие сроки направляется в район для заряжания, а затем скрытно меняет позицию.

Ранее на Piter.tv: ВКС уничтожили восемь украинских взводов РСЗО "Ураган".

Фото и видео: сайт Минобороны РФ