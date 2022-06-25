ВКС уничтожили восемь украинских взводов РСЗО "Ураган"

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС РФ по донецкому направлению.

Воздушно-космические силы России уничтожили восемь украинских взводов реактивной системе залпового огня (РСЗО) "Ураган". Соответствующее заявление сделал в рамках утреннего брифинга с журналистами от 25 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что ВКС РФ провело операцию в рамках проведения контрбатарейной борьбы высокоточным оружием в Донецком направлении.

Поражено 8 артиллерийских взводов РСЗО "Ураган" в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая, Воздвиженка и два артиллерийских взвода в районах Украинск, Яснобродовка, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты ДНР Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России уничтожили более 780 украинских националистов.

Фото и видео: Минобороны России