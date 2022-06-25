ВС России уничтожили более 780 украинских националистов

Игорь Конашенков рассказал о работе ВС РФ за сутки на Украине.

Вооруженные силы России уничтожили более 780 украинских националистов в рамках специальной военной операции за последние сутки. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков, выступая с регулярным утренним брифингом с журналистами от 25 июня. Генерал-лейтенант привел статистику по ударам авиации и ракетных войск, подразделений артиллерии.

Уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО "Ураган", 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей. пресс-служба Минобороны РФ

МО РФ: Состав 64-го батальона 103-й бригады теробороны отказался убывать в Донбасс.

Фото и видео: Минобороны России