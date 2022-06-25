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ВС России уничтожили более 780 украинских националистов

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВС РФ за сутки на Украине.

Вооруженные силы России уничтожили более 780 украинских националистов в рамках специальной военной операции за последние сутки. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков, выступая с регулярным утренним брифингом с журналистами от 25 июня. Генерал-лейтенант привел статистику по ударам авиации и ракетных войск, подразделений артиллерии.

Уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО "Ураган", 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей.

пресс-служба Минобороны РФ

МО РФ: Состав 64-го батальона 103-й бригады теробороны отказался убывать в Донбасс.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, националисты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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