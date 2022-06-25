МО РФ: Состав 64-го батальона 103-й бригады теробороны отказался убывать в Донбасс

Игорь Конашенков отметил, что солдаты противника не могут сражаться из-за отсутствия вооружения и недостаточной подготовки.

Украинские военнослужащие батальона территориальной обороны, расположенного во Львове, отказали командованию в выезде на выполнение боевой задачи, расположенной на Донбассе. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга от 25 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Личный состав 64-го батальона 103-й бригады…отказался убывать в район боевых действий…из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что военное ведомство России днем ранее распространило пресс-релиз, в котором утверждается о массовых случаях дезертирства украинских военных. Один из подобных случаев произошел вблизи населенного пункта Александрополь на Донбассе. На территории более 30 военнослужащих 25-й бригады ВДВ ВСУ самовольно ушли с позиций. Солдаты бросили свое оружие.

ВКС уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке.

Фото и видео: Минобороны России

