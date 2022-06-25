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ВКС уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке

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Удар нанесен по заводу "Мегатекс" в ДНР.

Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили в рамках специальной военной операции за последние сутки до 80 польских наемников, находящихся на заводе в Константиновке. Операция проведена на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал в рамках утреннего регулярного брифинга с журналистами от 25 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В результате ударов по корпусам цинкового завода "Мегатекс" в населенном пункте Константиновка ликвидировано до 80 польских наёмников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня "Град".

Игорь  Конашенков, генерал-лейтенант РФ

эксперт добавил, что в районе Николаева за последние сутки поражено свыше 300 украинских военных и иностранных наемников, а также 35 единиц тяжелого вооружения.

Российская ПВО сбила два самолета Су-25 и пять беспилотников на Украине.

Фото и видео:

Теги: вкс россии, днр, донбасс, игорь конашенков, константиновка, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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