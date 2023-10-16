Минобороны: ВСУ потеряли до двух рот личного состава на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины потеряли до двух рот личного состава на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.
На данном направлении российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" в районе балки Заячий Яр. Общие потери противника составили до двух рот живой силы, один танк, две боевые бронированные машины, два беспилотных летательных аппарата, два пикапа.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 67 украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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