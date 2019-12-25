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Минобороны Украины заявило о подготовке России к размещению ядерного оружия в Крыму
Сегодня, 16:24
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d_s_sarkisov

Минобороны Украины заявило о подготовке России к размещению ядерного оружия в Крыму

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Оно может представлять большую опасность для большинства стран.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил о подготовке России к размещению ядерного оружия в Крыму. Его слова приводит официальны сайт министерства.

Таран отметил, что таким образом Москва хочет закрепить свое доминирование в регионе. Глава ведомства считает, что это ядерное оружие представляет большую опасность Украине, Турции и членам Евросоюза. Он также обвинил Россию в нарушении свободного судоходства в акватории Черного моря.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выдвинул условие Тихановской перед ее поездкой в Киев.

Фото: Pixabay.com

Теги: андрей таран, крым, минобороны украины, россия, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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