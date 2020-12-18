Глава МИД Украины выдвинул условие Тихановской перед ее поездкой в Киев

Он отметил, что, выдвигая условия, в первую очередь заботится о ней самой.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью радио "Новое время" выдвинул условие экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской перед ее поездкой в Киев.

Лидер белорусской оппозиции должна обозначить свою четкую позицию относительно принадлежности Крыма до того, как приедет в столицу республики. Кулеба отметил, что, выдвигая условия, в первую очередь заботится о ней самой.

Это в ее же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет на Украину и начнет общаться со СМИ, первым вопросом будет: "Чей Крым?" И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

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