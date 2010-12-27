Глава Министерства обороны Турции заявил, что соглашение Путина и Эрдогана по Сирии выполняется

Отведенный для вывода курдских формирований из региона срок истекает 29 октября, напомнил Хулуси Акар

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что договоренности с Россией об урегулировании ситуации на севере Сирии реализуются согласно плану. Отведенный срок для вывода курдских формирований из регион истекает в 18:00 29 октября. Об этом сообщил ТАСС.

Глава министерства также отметил, что турецкая армия не применят химическое оружие и не нарушает права человека в ходе военных действий.

Ранее, 22 октября, президенты России и Турции встретились в Сочи и приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. По новому соглашению, 23 октября в районы, граничащие с зоной турецкой операции вводится российская военная полиция и сирийские войска. Курдские формирования должны покинуть 30-километровую зону от турецкой границы за 150 часов.

Ранее мы сообщали о пропаже 50 задержанных за связь с террористами россиянок в Сирии.

Фото: kremlin.ru