Минобороны: Су-34 ударил по пункту дислокации ВСУ авиабомбой ФАБ-3000

Экипаж истребителя Су-34 ударил по временному пункту дислокации украинских войск авиабомбой ФАБ-3000. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Север". Отмечается, что авиабомба была оснащена универсальным модулем планирования и коррекции. После успешного выполнения задания экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы буксируемого орудия "Нона-К".
Видео: Минобороны России
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