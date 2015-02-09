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Минобороны: Су-34 ударил по пункту дислокации ВСУ авиабомбой ФАБ-3000

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Отмечается, что авиабомба была оснащена  универсальным модулем планирования и коррекции.

Экипаж истребителя Су-34 ударил по временному пункту дислокации украинских войск авиабомбой ФАБ-3000. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Север". Отмечается, что авиабомба была оснащена  универсальным модулем планирования и коррекции. После успешного выполнения задания экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы буксируемого орудия "Нона-К".

Видео: Минобороны России

Теги: авиабомба, истребитель, минобороны россии, су-34, фаб-3000
Категории: Лента новостей, Новости России,

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