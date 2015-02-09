Минобороны: Су-34 ударил по пункту дислокации ВСУ авиабомбой ФАБ-3000

Отмечается, что авиабомба была оснащена универсальным модулем планирования и коррекции.

Экипаж истребителя Су-34 ударил по временному пункту дислокации украинских войск авиабомбой ФАБ-3000. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Север". Отмечается, что авиабомба была оснащена универсальным модулем планирования и коррекции. После успешного выполнения задания экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы буксируемого орудия "Нона-К".

Видео: Минобороны России