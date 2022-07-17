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Минобороны Сербии: упавший в Греции самолет Ан-12 вез оборонную продукцию

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Все восемь членов экипажа погибли в результате крушения борта.

Упавший в Греции самолет Ан-12 вез оборонную продукцию из Сербии в Бангладеш. Об этом сообщил на брифинге министр обороны страны Небойша Стефанович.

По его словам, на борту находилась продукция компании "Валир". Ее приобрело министерство обороны Бангладеша. Стефанович отметил, что рейс имел все необходимые документы и разрешения для отправки продукции.

Также глава ведомства уточнил, что все восемь членов экипажа Ан-12 погибли в результате крушения.

Ранее мы сообщали, что на востоке Греции упал самолет Ан-12.

Видео: YouTube / RTS Sajt - Zvanični kanal

Теги: ан-12, крушение, минобороны сербии, небойша стефанович, самолет
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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