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На востоке Греции упал самолет Ан-12

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Борт совершал коммерческий транспортный рейс из Сербии в Иорданию.

В Греции упал грузовой самолет Ан-12, принадлежащий украинской компании. Об этом сообщает телеканал ERT.

Инцидиент произошел в районе города Кавала. На борту самолета находились восемь человек. Во время полета один из четырех двигателей судна отказал. Пилот сообщил об инциденте и получил разрешение на аварийную посадку. Однако после разворота Ан-12 начал терять высоту и упал возле села Палеохори, после чего раздались взрывы.

По неподтвержденной информации, на борту самолета был груз боеприпасов. Ан-12 совершал коммерческий транспортный рейс из Сербии в Иорданию.

Ранее мы сообщали, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Рязанской области.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: ан-12, греция, крушение, самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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