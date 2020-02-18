На востоке Греции упал самолет Ан-12

Борт совершал коммерческий транспортный рейс из Сербии в Иорданию.

В Греции упал грузовой самолет Ан-12, принадлежащий украинской компании. Об этом сообщает телеканал ERT.

Инцидиент произошел в районе города Кавала. На борту самолета находились восемь человек. Во время полета один из четырех двигателей судна отказал. Пилот сообщил об инциденте и получил разрешение на аварийную посадку. Однако после разворота Ан-12 начал терять высоту и упал возле села Палеохори, после чего раздались взрывы.

По неподтвержденной информации, на борту самолета был груз боеприпасов. Ан-12 совершал коммерческий транспортный рейс из Сербии в Иорданию.

Ранее мы сообщали, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Рязанской области.

Видео: Telegram / SHOT