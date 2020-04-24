Минобороны России получило два модернизированных в Казани Ту-160

В Казани обновили оснащение "Ивана Ярыгина" и "Василия Решетникова".

Минобороны России получило два ракетоносца Ту-160 после модернизации. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей Казанского авиационного завода имени Горбунова. Специалисты рассказали, что военное ведомство приняло самолеты "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников".

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Разработчики рассказали, что в ракетоносцах были обновлены системы навигации и управления двигателями. В Казани заменили устройства вооружения. Теперь экипажи ракетоносцев могут использовать современные цифровые технологии. В Минобороны подчеркнули, что модернизация позволит российским самолетам увеличить эффективность боевого применения.

Напомним, что Ту-160 может развивать скорость до 220 километров в час. Для самолетов данного класса такие характеристики являются рекордными.

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Видео: Youtube/Минобороны России