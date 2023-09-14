Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские войска из группировки "Днепр" в течение минувших суток ва зоне проведения специальной военной операции уничтожили на запорожском направлении до 95 человек личного состава противника, а также танк, две бронированные машины и три единицы автомобильной техники Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Боевые задачи реализованы при участии артиллерии,авиации и тяжелых огнеметных систем.

Отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Уничтожено до 95 украинских военнослужащих. Роман Кодрян, глава пресс-службф "Запада"

В министерстве по обороне РФ уточнили, что в течение суток военнослужащими поражены артиллерийская система М777 американского производства, гаубицы FH-70 производства Великобритании, М119 производства США, "Мста-Б", орудия Д-20 и Д-30.

ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России