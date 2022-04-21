Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка Вооруженных сил России на специальной военной операции за последние сутки на купянском направлении отразили шесть атак украинских войск. Киевский режим потерял до 100 военнослужащих. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 августа сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Боевые задачи реализованы при поддержке армейской авиации и артиллерии.

Активными и слаженными действиями отражены атаки штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт уточнил, что потери личного состава противника составили до 100 человек, две бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777 американского производства, самоходка "Гвоздика", САУ Krab польского производства, орудие Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Войска РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Старомайорского и Никольского.

Фото и видео: Минобороны России