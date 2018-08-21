Войска РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Старомайорского и Никольского

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские Вооруженные силы из "Восточной" группировки за минувший день в зоне проведения специальной военной операции сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старомайорское, а также севернее населенного пункта Никольское. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов.

Артиллерийским огнем сорваны попытки ротации подразделений ВСУ. Автомобильная техника и живая сила уничтожены. Уничтожена станция РЭБ ВСУ в районе совхоза Октябрь. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

ВС РФ на южнодонецком направлении отразили несколько атак.

Фото и видео: Минобороны России