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Войска РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Старомайорского и Никольского

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские Вооруженные силы из "Восточной" группировки за минувший день в зоне проведения специальной военной операции сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старомайорское, а также севернее населенного пункта Никольское. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов. 

Артиллерийским огнем сорваны попытки ротации подразделений ВСУ. Автомобильная техника и живая сила уничтожены. Уничтожена станция РЭБ ВСУ в районе совхоза Октябрь.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

ВС РФ на южнодонецком направлении отразили несколько атак.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, олег чехов, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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