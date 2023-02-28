Игорь Кириллов рассказал о провокациях со стороны Запада.

Власти США заявили о полном уничтожении запасов отравляющего вещества BZ в 1990 году, нона самом деле сохранили его образцы и возможность синтеза его прекурсоров.Такой информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге поделился руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Игорь Кириллов. Эксперт добавил, что в тот период американцами должно было быть утилизировать порядка 50 тонн этого вещества. Однако эти образцы были оставлены на будущее.

Образцы были оставлены. Кроме того, в настоящее время сохранена возможность синтеза прекурсоров BZ на базе мощностей по производству фармацевтических препаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Специалист добавил, что страны коллективного Запада регулярно делают провокационные заявления о возможном применении РФ оружия массового поражения.Однако на самом деле США и их международные союзники неоднократно применяли боевые припасы с химическими рецептурами в Афганистане, Ираке и Сирии. В частности, в 2017 году по социальным сетям распространились фотографии "Белых касок", на которых люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы в месте предполагаемого применения зарина. После этих опубликованных снимков американцы нанесли ракетный удар по авиационной базе "Шайрат", расположенной в Сирии. А в 2018 году произошли постановочные съемки с сирийскими детьми, которые были якобы отравлены хлором. Эти публикации стали причиной уничтожения научно-исследовательского центра, который находился в Барзе и Джамрае.

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Фото и видео: Минобороны России