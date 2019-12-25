  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минобороны РФ: украинские националисты ударили РСЗО "Град" по жилым кварталам Старобельска
Сегодня, 12:56
233
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: украинские националисты ударили РСЗО "Град" по жилым кварталам Старобельска

0 0

Есть жертвы среди мирного населения.

Минобороны России рассказало о том, что украинские националисты ударили реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам Старобельска. На данный момент сообщается о жертвах среди гражданского населения. Воздушный удар нанесен со стороны ВСУ в 10:30 утра по местному времени.

В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения.

пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны РФ также заявили прессе о имеющихся достоверных сведениях, говорящих о продолжении подобных провокаций в регионе Краматорска и Славянске. При этом российская армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению, а также предпринимает меры для сохранения жизней.

РКН потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине.

Фото: Telegram / РИА Новости
 

Теги: всу, град, днр, минобороны, националисты, рсзо, старобельска
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии