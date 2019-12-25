Минобороны РФ: украинские националисты ударили РСЗО "Град" по жилым кварталам Старобельска

Минобороны России рассказало о том, что украинские националисты ударили реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам Старобельска. На данный момент сообщается о жертвах среди гражданского населения. Воздушный удар нанесен со стороны ВСУ в 10:30 утра по местному времени.
В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения.
пресс-служба Минобороны РФ
В Минобороны РФ также заявили прессе о имеющихся достоверных сведениях, говорящих о продолжении подобных провокаций в регионе Краматорска и Славянске. При этом российская армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению, а также предпринимает меры для сохранения жизней.
РКН потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине.
Фото: Telegram / РИА Новости
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