Ярослав Якимкин рассказал о работе "Запада" на СВО.

Артиллерийские подразделения "Западной" группировки сил за минувшие сутки в ходе проведения специальной военной операции на купянском направлении поразили более 150 объектов Вооруженных сил Украины, включая пункт временной дислокации, скопления живой силы и техники.Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 февраля сделал старший офицер пресс-службы "Запада" Ярослав Якимкин.

Потери противника составили до 60 военнослужащих, 3 минометных расчета, 2 пикапа и 120-мм артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика". Ярослав Якимкин, офицер пресс-службы

Военнослужащий добавил, что во время контрбатарейной борьбы боевой расчет самоходной гаубицы "Акация" под командованием рядового Юрия Сорокина ликвидировал минометный расчет ВСУ, размещенный в районе населенного пункта Ивановка.

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Фото и видео: Минобороны России