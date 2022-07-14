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Минобороны РФ: российские военные уничтожили до тысячи украинских боевиков в ДНР и Николаевской области

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Также российские военные поразили более 100 единиц вооружения и техники.

Вооруженные силы России уничтожили до тысячи украинских боевиков в ДНР и Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате высокоточных ударов были поражены пункты временной дислокации подразделений бригад морской пехоты и теробороны, а тажке механизированной и аэромобильной бригад в районах Березнеговатое, Константиновка и Краматорск (оба - ДНР). Кроме того, украинские военные лишились более 100 единиц вооружения и техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация сбила четыре украинских самолета.

Видео: Минобороны России

Теги: днр, игорь конашенков, минобороны россии, николаевская область, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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