Минобороны РФ: российские военные уничтожили до тысячи украинских боевиков в ДНР и Николаевской области

Также российские военные поразили более 100 единиц вооружения и техники.

Вооруженные силы России уничтожили до тысячи украинских боевиков в ДНР и Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате высокоточных ударов были поражены пункты временной дислокации подразделений бригад морской пехоты и теробороны, а тажке механизированной и аэромобильной бригад в районах Березнеговатое, Константиновка и Краматорск (оба - ДНР). Кроме того, украинские военные лишились более 100 единиц вооружения и техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация сбила четыре украинских самолета.

Видео: Минобороны России