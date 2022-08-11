Минобороны РФ: российские военные подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР

Также были подавлены три взвода гаубиц Д-30.

Вооруженные силы России подавили украинские взводы РСЗО "Град" и орудий "Акация" в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всего в рамках контрбатарейной борьбы российские военные подавили три взвода РСЗО "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация". Также были подавлены три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова и локатор наведения ЗРК С-300 в районе Краматорска.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников.

Видео: Минобороны России