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Минобороны РФ: российские военные подавили украинские взводы с "Градами" и "Акациями" в ДНР

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Также были подавлены три взвода гаубиц Д-30.

Вооруженные силы России подавили украинские взводы РСЗО "Град" и орудий "Акация" в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всего в рамках контрбатарейной борьбы российские военные подавили три взвода РСЗО "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация". Также были подавлены три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова и локатор наведения ЗРК С-300 в районе Краматорска.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: акация, взвод, днр, игорь конашенков, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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