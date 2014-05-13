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Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников

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Также российская авиация сбила вертолет Ми-24 в районе города Никополь.

Российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники обнаружили в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка. Также российские ПВО перехватили в районе Лисичанска четыре снаряда РСЗО. Конашенков добавил, что российская авиация сбила вертолет Ми-24 в районе города Никополь.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы российских десантников в ходе разведывательно-поисковых действий.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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