Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников

Также российская авиация сбила вертолет Ми-24 в районе города Никополь.

Российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники обнаружили в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка. Также российские ПВО перехватили в районе Лисичанска четыре снаряда РСЗО. Конашенков добавил, что российская авиация сбила вертолет Ми-24 в районе города Никополь.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы российских десантников в ходе разведывательно-поисковых действий.

Видео: Минобороны России