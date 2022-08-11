Минобороны показало кадры боевой работы российских десантников в ходе разведывательно-поисковых действий

Они вытеснили украинских националистов с опорного пункта.

Минобороны показало видео боевой работы российских десантников в ходе разведывательно-поисковых действий в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано выдвижение разведывательной роты на боевых машинах на место обнаруженного опорного пункта украинских националистов. Они собирались вытеснить их оттуда стремительной атакой.

При поддержке огнем из штатного вооружения боевой машины десанта БМД-2К-АУ и противотанкового ракетного комплекса российские десантники вытеснили радикалов с занимаемых позиции. Они также уничтожили две единицы бронированной техники и более 10 националистов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой стрельбы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России