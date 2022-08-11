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Минобороны показало кадры боевой стрельбы РСЗО "Град"

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В результате действий артиллеристов были уничтожены укрепленный склад, позиция средств РЭБ и пять машин подвоза боеприпасов для гаубиц M777.

Минобороны показало видео боевой стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано выдвижение артиллеристов на стартовые позиции, откуда наносятся ракетные удары по позициям украинских войск. В результате боевой стрельбы РСЗО "Град" были уничтожены укрепленный склад, позиция средств РЭБ и пять машин подвоза боеприпасов для гаубиц M777.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо град, стрельба
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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