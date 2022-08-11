Минобороны показало кадры боевой стрельбы РСЗО "Град"

В результате действий артиллеристов были уничтожены укрепленный склад, позиция средств РЭБ и пять машин подвоза боеприпасов для гаубиц M777.

Минобороны показало видео боевой стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине. На опубликованных кадрах показано выдвижение артиллеристов на стартовые позиции, откуда наносятся ракетные удары по позициям украинских войск. В результате боевой стрельбы РСЗО "Град" были уничтожены укрепленный склад, позиция средств РЭБ и пять машин подвоза боеприпасов для гаубиц M777. Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28. Видео: Минобороны России