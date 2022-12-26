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Минобороны РФ: российские военные осваивают в Белоруссии радиационную и химическую защиту

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Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты отрабатывают свои нормативы

Российские военные, входящие в состав региональной группировки войск,осваивают в Белоруссии радиационную и химическую защиту. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Курс интенсивной боевой подготовки проходит на белорусских полигонах. Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты отрабатывают свои нормативы. Для выполнения поставленных задач они используют машину химической разведки РХМ, которая оснащена самым современным оборудованием.

В военном ведомстве отметили, что задачей РХМ является точно понять, какое именно оружие массового поражения применил противник.

Ранее командир расчета ПВО рассказал об уничтожении ракет HIMARS.

Видео: Минобороны России

Теги: белоруссия, вооруженные силы россии, минобороны россии, рхбз
Категории: Лента новостей, Новости России,

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