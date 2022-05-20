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Минобороны РФ показало кадры работы вертолетов Ка-52 и Ми-28Н на Украине

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Полеты проходят на предельно малых высотах.

Минобороны России опубликовало видео боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-28Н на Украине.

На опубликованных кадрах представлены подготовка воздушных машин к взлету, а также стрельба по опорным пунктам управления и бронированной техникой украинских войск. Полеты проходят на предельно малых высотах.

В пресс-службе ведомства отметили, что перерывы между боевыми вылетами экипажей Ка-52 и Ми-28Н составляет чуть больше часа для перезарядки вооружения.

Ранее Минобороны РФ показало кадры стрельбы из "Градов" по объектам украинских войск.

Видео: Минобороны России

Теги: вертолеты, ка-52, ми-28н, минобороны россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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