Отмечается, что украинская сторона применила ударные беспилотники и артиллерию по автоколонне с экспертами МАГАТЭ.

Минобороны РФ обвинило Киев в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что 12 февраля украинская сторона применила ударные беспилотники и артиллерию по автоколонне с экспертами МАГАТЭ. В Минобороны отметили, что со своей стороны российские военные выполнили все обязательства по обеспечению безопасности и созданию "режима тишины" в районе, где должна была пройти ротация.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28нм.

Видео: Минобороны России