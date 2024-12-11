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Минобороны РФ обвинило Киев в срыве ротации экспертов МАГАТЭ

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Отмечается, что украинская сторона применила ударные беспилотники и артиллерию по автоколонне с экспертами МАГАТЭ.

Минобороны РФ обвинило Киев в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что 12 февраля украинская сторона применила ударные беспилотники и артиллерию по автоколонне с экспертами МАГАТЭ. В Минобороны отметили, что со своей стороны российские военные выполнили все обязательства по обеспечению безопасности и созданию "режима тишины" в районе, где должна была пройти ротация.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28нм.

Видео: Минобороны России

Теги: запорожская аэс, магатэ, минобороны россии, ротация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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