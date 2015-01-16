  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:58
148
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: ВКС России уничтожили склад вооружения в Запорожской области

0 0

Склад находился в районе населенного пункта Червоное.

Авиация ВКС России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад находился в районе населенного пункта Червоное. Всего российской авиацией за сутки были поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.

Конашенков добавил, что ракетные войска поразили девять опорных пунктов, батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и артиллерийскую батарею.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили 38 военных объектов Украины.

Видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, вооружение, запорожская область, игорь конашенков, минобороны россии, склад
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии