Минобороны РФ: ВКС России уничтожили склад вооружения в Запорожской области

Авиация ВКС России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Склад находился в районе населенного пункта Червоное. Всего российской авиацией за сутки были поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.
Конашенков добавил, что ракетные войска поразили девять опорных пунктов, батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и артиллерийскую батарею.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили 38 военных объектов Украины.
Видео: Минобороны России
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