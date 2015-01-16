Минобороны РФ: российские военные поразили 38 военных объектов Украины

Высокоточными ракетами были уничтожены зенитно-ракетный комплекс "Оса АКМ" и батарею реактивных систем залпового огня.

Вооруженные силы России за сутки поразили 38 военных объектов Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Высокоточные ракеты воздушного базирования поразили четыре пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения. Также российские военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Оса АКМ" и батарею реактивных систем залпового огня.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Славянска.

Видео: Минобороны России