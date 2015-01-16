  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:40
142
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские военные поразили 38 военных объектов Украины

0 0

Высокоточными ракетами были уничтожены зенитно-ракетный комплекс "Оса АКМ" и батарею реактивных систем залпового огня.

Вооруженные силы России за сутки поразили 38 военных объектов Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Высокоточные ракеты воздушного базирования поразили четыре пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения. Также российские военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Оса АКМ" и батарею реактивных систем залпового огня.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Славянска.

Видео: Минобороны России

Теги: военные объекты, вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии