Минобороны РФ: российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Славянска

Он был сбит российскими средствами ПВО в ходе воздушного боя.

Вооруженные силы России сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Славянска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Истебитель был сбит российскими средствами ПВО в ходе воздушного боя. Конашенков добавил, что российские военные сбили 10 украинских беспилотников и две ракеты "Точка-У", а также уничтожили реактивный снаряд "Смерч".

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Видео: Минобороны России

