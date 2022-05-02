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Минобороны РФ: российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Славянска

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Он был сбит российскими средствами ПВО в ходе воздушного боя.

Вооруженные силы России сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Славянска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Истебитель был сбит российскими средствами ПВО в ходе воздушного боя. Конашенков добавил, что российские военные сбили 10 украинских беспилотников и две ракеты "Точка-У", а также уничтожили реактивный снаряд "Смерч".

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Видео: Минобороны России
 

Теги: игорь конашенков, истребитель, миг-29, минобороны россии, славянск, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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