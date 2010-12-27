Минобороны РФ: Доказано сотрудничество США и "Исламского государства"

Российское ведомство сделало снимки, которые якобы доказывают сотрудничество Вашингтона и запрещенной в РФ террористической организации.

Министерство обороны России предоставило снимки, которые, по заявлению российского ведомства, доказывают сотрудничество США с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство".

В районе к востоку от Дейр-эз-Зора в Сирии были сделаны снимки с воздуха. Утверждается, что на них запечатлены бронированные автомобили "Хаммер", которые находятся "на вооружении спецназа США". Предполагается, что на них передвигаются бойцы "Сирийских демократических сил", которые поддерживаются Соединенными Штатами.

"На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ. Однако вокруг данных объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами ИГИЛ или воронок от ударов авиации международной коалиции. Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения. Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности", — отмечается на странице Минобороны на Facebook.

Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Фото: kursktv.ru