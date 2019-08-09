В кинотеатры могут запретить приходить со своей едой и напитками

Министерство культуры РФ предложило запретить посещать кинотеатры со своими продуктами и напитками, пишет РБК.
В ведомстве заявили, что из-за отсутствия данного ограничения кинозалы теряют до 10% выручки. Поправки хотят внести в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ". В Минкульте также добавили, что законодательная инициатива исходила со стороны представителей отрасли. Они утверждают, что от проноса совей еды страдают, как небольшие кинотеатры, так и крупные сетевые.
В настоящее время прокуратура и суд находится на стороне потребителей. Все самостоятельные попытки кинотеатров запретить приносить свою еду не увенчались успехом.
Видео: YouTube / Хабар 24 / Sochi Repost
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