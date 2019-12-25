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Минкульт запрещает федеральным театрам Петербурга работать в новогодние праздники
Сегодня, 21:57
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smirenny

Минкульт запрещает федеральным театрам Петербурга работать в новогодние праздники

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Распоряжение поступило сегодня.

Во вторник, 8 декабря, Министерство культуры запретило федеральным театрам Петербурга работать в новогодние праздники. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

В пресс-службе Мариинского театра заявили, что в документе нет каких-либо новых данных – запрет дублирует постановление правительства города. Театры не будут работать с 30 декабря по 10 января. Минкульт наложил вето на проведение концертов в эти же дни.

Ранее мы писали, что в Петербурге проверят рестораны, которые отказались соблюдать коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.TV

Теги: минкульт, новый год, федеральные театры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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