Минкульт запрещает федеральным театрам Петербурга работать в новогодние праздники

Распоряжение поступило сегодня.

Во вторник, 8 декабря, Министерство культуры запретило федеральным театрам Петербурга работать в новогодние праздники. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

В пресс-службе Мариинского театра заявили, что в документе нет каких-либо новых данных – запрет дублирует постановление правительства города. Театры не будут работать с 30 декабря по 10 января. Минкульт наложил вето на проведение концертов в эти же дни.

Ранее мы писали, что в Петербурге проверят рестораны, которые отказались соблюдать коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.TV