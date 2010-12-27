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"Ремстройфасад" отсудил у Минкульта 60 млн за незаконное расторжение договора о строительстве
Сегодня, 8:27
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lesjasap
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"Ремстройфасад" отсудил у Минкульта 60 млн за незаконное расторжение договора о строительстве

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Арбитражный Суд Петербурга посчитал расторжение сделки по работам на Интендантских складах незаконным.

В Арбитражном суде Петербурга приняли решение по делу о незаконном расторжении госконтракта с компанией “Ремстройфасад”. 
 
Напомним, что компания “Ремстройфасад” занималась реставрацией постройки “Интендантские склады” по улице Глинки,2, которая является объектом культурного наследия. В связи с недовольством заказчика выполнением работ, дирекция по строительству от Министерства Культуры расторгла соглашение с подрядчиком. Днем 12 декабря суд постановил, что такое решение было безосновательно, а главное, не состоялось в рамках закона. По мнению специалистов, компания выполнила все обязательства в полном объеме. Представителям Минкультуры придется выплатить сотрудникам организации 60,5 миллионов рублей за коммерческие расходы. 
 
Доказательства факта некачественных работ были предоставлены суду в форме актов осмотра, документов технического надзора и фотографий. Материалы изучат представители судебной экспертизы. Делопроизводство еще не закончено. 
Теги: интендантские склады , минкульт , ремстройфасад , реставрация , строительство
Категории: Новости СПб

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