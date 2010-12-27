"Ремстройфасад" отсудил у Минкульта 60 млн за незаконное расторжение договора о строительстве

Арбитражный Суд Петербурга посчитал расторжение сделки по работам на Интендантских складах незаконным.

В Арбитражном суде Петербурга приняли решение по делу о незаконном расторжении госконтракта с компанией “Ремстройфасад”.

Напомним, что компания “Ремстройфасад” занималась реставрацией постройки “Интендантские склады” по улице Глинки,2, которая является объектом культурного наследия. В связи с недовольством заказчика выполнением работ, дирекция по строительству от Министерства Культуры расторгла соглашение с подрядчиком. Днем 12 декабря суд постановил, что такое решение было безосновательно, а главное, не состоялось в рамках закона. По мнению специалистов, компания выполнила все обязательства в полном объеме. Представителям Минкультуры придется выплатить сотрудникам организации 60,5 миллионов рублей за коммерческие расходы.

Доказательства факта некачественных работ были предоставлены суду в форме актов осмотра, документов технического надзора и фотографий. Материалы изучат представители судебной экспертизы. Делопроизводство еще не закончено.