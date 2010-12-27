Минкульт ждёт хороших сценариев для фильма о событиях на Донбассе

Ведомство предложило сценаристам направлять свои работы на рассмотрение.

Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов заявил, что о событиях последних лет в Донбассе стоит снять художественный фильм или сериал. С таким предложением он выступил на открывшейся в Москве конференции "Культурное пространство народов России и Донбасса".\

Аристархов добавил, что поддержка кинопроизводства относится к полномочиям Минкультуры и Фонда кино и в ведомстве ждут хороших сценариев для фильма о Новороссии. Лучший сценарий будет вынесен на экспертный совет.

Мы ждем талантов, ждем, чтобы к нам обратился кто-то, кто нам даст хороший сценарий. Сценарий мы выносим на экспертный совет. Говорит Аристархов

Фото: pixabay