Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Минкульт ждёт хороших сценариев для фильма о событиях на Донбассе
Сегодня, 21:11
0
ProkVad
149

Минкульт ждёт хороших сценариев для фильма о событиях на Донбассе

0
 
 

Ведомство предложило сценаристам направлять свои работы на рассмотрение.

Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов заявил, что о событиях последних лет в Донбассе стоит снять художественный фильм или сериал. С таким предложением он выступил на открывшейся в Москве конференции "Культурное пространство народов России и Донбасса".\

Аристархов добавил, что поддержка кинопроизводства относится к полномочиям Минкультуры и Фонда кино и в ведомстве ждут хороших сценариев для фильма о Новороссии. Лучший сценарий будет вынесен на экспертный совет.

Мы ждем талантов, ждем, чтобы к нам обратился кто-то, кто нам даст хороший сценарий. Сценарий мы выносим на экспертный совет.

Говорит Аристархов

Фото: pixabay

Теги: донбасс , минкульт , украина , фильм
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5