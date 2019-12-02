Чиновники определились с перечнем значимых ресурсов.

Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства. Чиновники отметили, что эксперимент по предоставлению пользователям из России бесплатного доступа к значимым общественным ресурсам будет проводиться с 1 июля 2020 года. В общей сложности ведомство утвердило перечень из 391 позиции.

Стоит отметить, что бесплатный доступ к значимым интернет-сервисам будет распространяться только на домашний доступ к Сети. За посещение ресурсов с мобильных устройств придется оплачивать услуги по заранее установленному тарифу.

В Минкомсвязи заметили, что востребованность ресурсов, которые попали в список значимых, устанавливалась благодаря статистическим данным о посещаемости. В ведомстве добавили, что при необходимости перечень может меняться, но не чаще одного раза в неделю.

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета.