Специалисты готовят документ, который предлагает способы возмещения затрат операторам при введении бесплатного доступа к значимым ресурсам.

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%. Об этом журналистам "Коммерсанта" рассказали члены рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей. Изданию стало известно, что специалисты занимаются разработкой предложений для проекта по финансированию такого доступа. Они получили соответствующий документ на изучение.

Предположительно компенсация затрат операторов может происходить из двух источников. В первом случае - за счет введения налоговых льгот, во втором - при запуске социальных тарифов. В этом варианте будут предусмотрены фиксированные минимальные платежи. Для этого операторам придется пройти через пропорциональное повышение цен на стандартные тарифы. Это связано с тем, что ранее в Минкомсвязи отказались компенсировать операторам затраты. Возможные затраты на реализацию проекта эксперты оценивают в 150 млрд рублей.

Ранее Путин обязал чиновников обеспечить бесплатный доступ к социально значимым ресурсам до 1 июня 2020 года. Однако соответствующее постановление вовремя не было подготовлено. Сейчас срок вступления документа в законную силу передвинут на декабрь 2020 года.

Ранее Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом.

