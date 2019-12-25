Хулуси Акар ответил на вопросы турецких парламентариев о назначении российских ЗРК.

Министр обороны Турции: С-400 будут задействованы в нужном месте и в нужное время. Хулуси Акар выступил перед местным парламентом, отвечая на вопросы депутатов. В частности, спикера попросили рассказать о назначении купленных у Москвы зенитно-ракетных комплексов.

Вы спрашиваете, где сейчас С-400. Разве произошла воздушная атака, при которой мы не использовали С-400? Все должны знать, что С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время. Хулуси Акар, министр обороны Турции

Эксперт заметил, что ранее Анкара неоднократно заявляла о готовности разъяснить необоснованность американских претензий по вопросу поставок российских ЗРК С-400. В Турции напомнили, что С-400 нужны стране в целях обороны и будут использоваться также, как и имеющиеся на вооружении НАТО и других стран С-300.

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