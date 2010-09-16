Министр иностранных дел КНР посетит Петербург

В Петербурге 11-12 сентября состоится 14-я встреча высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности.

Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Петербург 11-12 сентября для участия во встрече представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщил ТАСС.

Китайский дипломат также проведет подготовительную работу по встрече лидеров стран БРИКС, которая пройдет в Казане в конце октября текущего года.

В Петербурге 11-12 сентября состоится 14-я встреча высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности. Саммит БРИКС намечен на 22-24 октября в Казани.

Фото: Piter.tv (архив)