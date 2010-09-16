Министр иностранных дел КНР посетит Петербург

Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Петербург 11-12 сентября для участия во встрече представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщил ТАСС.
Китайский дипломат также проведет подготовительную работу по встрече лидеров стран БРИКС, которая пройдет в Казане в конце октября текущего года.
В Петербурге 11-12 сентября состоится 14-я встреча высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности. Саммит БРИКС намечен на 22-24 октября в Казани.
Фото: Piter.tv (архив)
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