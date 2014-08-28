Министр экономики Японии Хагиуда уведомил США о намерении сохранить доли в "Сахалине-2"

Коити Хагиуда рассказал об итогах встречи "2+2"с американцами.

Министр экономики Японии Коити Хагиуда уведомил США о намерении сохранить доли в "Сахалине-2". Об этом рассказали журналисты из местного издания NHK. Они сослались на заявление чиновника журналистам по завершению мероприятия, в котором принимали участие министры иностранных дел и экономики от Токио и Вашингтона. Встреча велась в формате "2+2". Стороны обсудили российское решение сделать оператором данного энергетического проекта отечественную компанию.

Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию. Коити Хагиуда, министр по экономики Японии

Японский представитель признал тот факт, что среди общественности есть некоторые призывы к выходу из проекта. Однако если японские фирмы покинут "Сахалин-2", то освободившееся место займут другие иностранные компании. Это лишь увеличит российские доходы.

Япония считает неприемлемыми ядерные и ракетные разработки КНДР.

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