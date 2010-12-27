Министерство культуры Самарской области возглавил петербургский специалист Борис Илларионов

Нового министра представили молодежным активистам 15 октября.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил министром культуры Бориса Илларионова, который ранее руководил экономическим развитием в Санкт-Петербургской государственной академии имени Римского-Корсакова, был исполнительным директором в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета Эйфмана, входил в комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Нового министра представили молодежным активистам 15 октября. Ранее пост временно исполняющего обязанности министра культуры занимал Сергей Филиппов. Он не дожидаясь отставки, ушел с поста самостоятельно. На поиски нового министра культуры ушел месяц.

Борис Илларионов имеет большой опыт работы в сфере культуры, помимо перечисленных выше должностей, также был проректором академии русского балета имени Вагановой. региональное правительство

Ранее глава комитета по благоустройству Петербурга подал в отставку.

Фото: правительство Самарской области