У задержанного в лесу Ленобласти мужчины при себе нашли 100 граммов метадона

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Сотрудники полиции Всеволожского района задержали мужчину, у которого при себе находились наркотические вещества. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Днём 19 мая полицейские в лесном массиве у коттеджного поселка Минилахти Агалатовского сельского поселения задержали 45-летнего мужчину.

Подозреваемый был доставлен в УМВД России по Всеволожскому району, где в ходе личного досмотра у него изъят 1 пакет из полимерного материала, содержащий вещество белого цвета весом около 102 граммов. В отношении него составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

По результатам экспертизы содержимое пакета является смесью, содержащей метадон весом 101,5 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Фото: МВД по СПб и ЛО