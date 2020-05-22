Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

Инвесторам предложат первоклассные финансовые инструменты.

Министерство финансов проведет масштабные размещения гособлигаций. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

По его словам, причиной стали выросшие расходы на поддержку населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Часть средств от размещения государственных облигаций пойдёт на реализацию национальных проектов.

Это будет масштабнейший рост эмиссии наших ценных бумаг. Алексей Моисеев, заместитель министра финансов России

По его словам, инвесторам предложат первоклассные финансовые инструменты, которые исключают риски.

Ранее Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ.

Видео: kremlin.ru