Минфин: плана ухода от наличных денежных средств нет, это нецелесообразно

Алексей Яковлев

Российское министерство по финансам сообщило о том, что сейчас в стране у правительства нет плана ухода от наличных денежных средств, а подобное решение видится нецелесообразным. Соответствующее заявление сделал директор департамента Минфина Алексей Яковлев, выступая на сессии "Возможные решения для трансграничных платежей и международных расчетов в новой реальности", организованной в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году. Эксперт пояснил, что подобных идей просто не может быть в нашей стране.

Насколько мне известно, планов таких нет и не может быть, что нецелесообразно. Алексей Яковлев, сотрудник Минфина РФ

Напомним, что Х Восточный экономический форум проходит в городе Владивостоке в период с третьего по шестое сентября. Ключевой темой события в 2025 году станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы мероприятия состоится свыше сотни тематических сессий, разделенных на семь блоков. В ВЭФ задействовано более 4,5 тысяч человек из более чем из 70 стран и территорий мира.

Фото: ВЭФ 2025