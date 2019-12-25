Минфин не выявил ухода в тень налогоплательщиков из-за изменения шкалы НДФЛ

Алексей Сазанов считает, что пока рано давать оценку.

Российское министерство по финансам не фиксирует ухода налогоплательщиков "в тень" после введения в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующее заявление в комментарии для издания "Эксперт" сделал статс-секретарь, заместитель главы профильного ведомства Алексей Сазанов. Чиновник из федерального правительства указал, что доходы для государственного бюджета идут даже с небольшим опережением. Речь идет как о поступлении как налогов на прибыль, так и по НДС. Известно, что по состоянию на май текущего года доходы увеличились по сравнению с прошлым годом на 75 процентов по налогу на прибыль и на 11 процентов по НДС.

Ухода в тень из-за введения новой шкалы НДФЛ мы не фиксируем. В целом по НДФЛ наблюдается значительный прирост доходов федерального бюджета по итогам пяти месяцев в сравнении с прошлым годом - увеличение на 52%". Алексей Сазанов, замглавы Минфина России

Алексей Сазанов уточнил, что первый квартал 2025 года не показателен из-за слишком короткого срока. Министерство по финансам России будет подводить итоги по результатам проведенного года. Закон о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вступил в силу с 1 января. Также налог на прибыль организаций в России повышается с 20 до 25 процентов.

