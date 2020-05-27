Известно, что 24,9 миллиарда направят на расширение выплат на детей до трёх лет.

Минфин перевёл в ПФР 222 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

На единовременную выплату на семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет выделено 197,2 миллиарда рублей. Размер субсидии — 10 тысяч рублей. Её начнут выплачивать с 1 июня. По оценкам ведомства, выплату получат 19 миллионов детей.

Также 24,9 миллиарда направят на расширение выплат на детей до трёх лет. Размер данной субсидии составляет 5000 рублей на ребёнка. Её получат 1,6 миллиона детей.

Ранее Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет.

Видео: kremlin.ru