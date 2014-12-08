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Минфин отреагирует на приостановку налоговых соглашений другими странами

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Российское министерство по финансам быстро отреагирует на приостановку налоговых соглашений другими странами ради избежания двойного налогообложения. Соответствующее заявление в ходе сессии на Московском финансовом форуме сделал заместитель главы профильного ведомства Алексей Сазанов.

С теми странами, которые хотят с нами сотрудничать в налоговой сфере, мы будем продолжать сотрудничество, углублять его. Некоторые страны больше не хотят с нами сотрудничать. Конечно, мы здесь тоже оперативно будем реагировать.

Алексей Сазанов, замглавы Минфина РФ

Депутат ГД Ануфриева отвергла возможность снижения налоговой нагрузки.

Фото и видео: Московский финансовый форум

Теги: алексей сазонов, минфин, московский финансовый форум
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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