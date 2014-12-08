Минфин отреагирует на приостановку налоговых соглашений другими странами

Российское министерство по финансам быстро отреагирует на приостановку налоговых соглашений другими странами ради избежания двойного налогообложения. Соответствующее заявление в ходе сессии на Московском финансовом форуме сделал заместитель главы профильного ведомства Алексей Сазанов.

С теми странами, которые хотят с нами сотрудничать в налоговой сфере, мы будем продолжать сотрудничество, углублять его. Некоторые страны больше не хотят с нами сотрудничать. Конечно, мы здесь тоже оперативно будем реагировать.

Алексей Сазанов, замглавы Минфина РФ