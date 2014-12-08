Депутат ГД Ануфриева отвергла возможность снижения налоговой нагрузки

В Госдуме рассказали, что льготы могут быть применены к бизнесу.

Российские власти в нынешних условиях не могут позволить себе снижение налоговой нагрузки на экономическую систему страны в целом. Соответствующее заявление в ходе Московского финансового форума сделала депутат Государственной Думы Ольга Ануфриева. Политик из комитета по бюджету и налогам добавила, что возможно введение точечных льгот, которые будут предоставляться на четко определенных период бизнес-индустрии ради обозначенной цели.

Разговоры о снижении налоговой нагрузки в РФ не могут иметь место. Мы должны сами определиться, кого и насколько мы поддерживаем. Все льготы должны быть срочными. Ольга Ануфриева, депутат ГД

Парламентарий напомнила участникам мероприятия о том, что государство, предоставляя льготы, должно установить задачи, которых требуется достичь при помощи этих льгот.

В Минэкономразвития сообщили, что спад экономики РФ по итогам года составит менее 3%.

Фото и видео: Московский финансовый форум